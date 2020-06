Bauern-Facebook bietet Traktor-Sharing

Soziale Netzwerke haben mich immer schon begeistert", sagt der Schladminger Landwirt Hannes Royer bei der Präsentation von "Wir Bauern online" am Mittwoch vor Journalisten in Wien. Irgendwann sei ihm schließlich die Frage in den Sinn gekommen: "Wieso haben wir Bauern so etwas nicht?". Das war im Jahr 2008. Von da an machte sich Royer mit einer ordentlichen Portion Idealismus im Gepäck daran, seine Vision - ein eigenes Social Network für Landwirte - umzusetzen.



In der Agentur mmc fand Royer einen interessierten Partner für seine Idee. Drei Jahre lang wurde an der Entwicklung von "Wir Bauern online" gearbeitet, das sich durch spezielle Funktionalitäten für die landwirtschaftliche Arbeit und das bäuerliche Leben von herkömmlichen sozialen Netzwerken unterscheidet. Die tatsächliche Umsetzung begann im Herbst 2011. "Eine ernsthafte Diskussion über Milchpreise führen, so etwas funktioniert auf Facebook einfach nicht", sagt Royer. "Die gängigen Plattformen sprechen andere Zielgruppen an und so wollten wir gemeinsam ein Werkzeug schaffen, das den Bedürfnissen der Landwirte gerecht wird und die Möglichkeit zum Austausch unter Gleichgesinnten bietet", ergänzt Reinhardt Schwarz, Vertriebsleiter von mmc.