Baseball: Twitter erfüllt 7-Jähriger Herzenswunsch

Zugegeben, das Internet kann ein bizarrer Ort sein. Doch das World Wide Web schreibt auch schöne Geschichten.

Letzteres zeigt sich am Beispiel der siebenjährigen Hailey Dawson. Hailey, die am Poland-Syndrom, einer angeborenen Fehlstellung des Muskel-Skelett-Systems, leidet, fehlen seit ihrer Geburt an einer Hand drei Finger. Mittels einer eigens für sie designten Hand aus dem 3D-Drucker kann das Kind weitestgehend ein normales Leben führen, schreiben und sogar mit Bällen spielen. Der Ballsport ist dem Mädchen besonders wichtig, denn ihre große Leidenschaft gilt dem Baseball-Sport.

Publik wurde die Geschichte des US-amerikanischen Mädchens durch einen Video-Beitrag der Plattform Bleacher Report. In einem auf Twitter geteilten Clip wird die Geschichte der Siebenjährigen erzählt. Der Bildtext zum Posting enthüllt außerdem Haileys Herzenswunsch: "Die siebenjährige Hailey Dawson will mit ihrer Hand aus dem 3D-Drucker in jedem Baseballstadion der MLB (US-amerikanischer Baseball-Verband, Anm. d. Redaktion) Bälle werfen."

7-year-old Hailey Dawson wants to throw out the first pitch at every MLB ballpark with her 3-D printed hand pic.twitter.com/onStqhEzyB — Bleacher Report (@BleacherReport) 7. September 2017

Große Resonanz

Twitter wäre nicht Twitter, wenn sich nicht binnen kürzester Zeit zahllose Teams der Baseball Liga, darunter die New York Mets und Kansas City Royals, via Twitter zu Wort gemeldet hätten. Alle Teams boten an, sich an der Erfüllung des ambitionierten Ziels der Kleinen zu beteiligen. Auch kleinere Klubs schlossen sich der Aktion an.

We are on board! Send her our way! — Milwaukee Brewers (@Brewers) 7. September 2017

Sounds great! Can you DM us Hailey's info, so we can reach out? — Detroit Tigers (@tigers) 7. September 2017

We would love to have Hailey visit us! Please DM us her info! — Atlanta Braves (@Braves) 7. September 2017

For sure. We're in! DM us her info and we'll take it from there. — Pirates (@Pirates) 7. September 2017

Can you make it up to Minnesota, Hailey? DM us your info and we will make it happen! — Minnesota Twins (@Twins) 7. September 2017

Absolutely! Please DM us Hailey's info. so we can get in touch with her. — New York Mets (@Mets) 7. September 2017

Such an incredible story. Can you DM us her info so we can reach out? — Mariners (@Mariners) 7. September 2017

We'd love to make it happen! Please DM us her info. — Kansas City Royals (@Royals) 7. September 2017

Hailey - come out and see us! @BleacherReport - please DM her info and we'll reach out! — Chicago White Sox (@whitesox) 7. September 2017

Wie Mashable berichtet, hat Hailey bisher bereits Würfe in den Stadien der Baltimore Orioles und der Washington Nationals absolviert. Der vollständigen Erfüllung ihres Traums scheint angesichts der breiten Resonanz nichts im Weg zu stehen.