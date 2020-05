Knochen als Hauptmahlzeit

„Haustierhalter, die BARF anwenden, können sich mit dem Tierarzt absprechen. Auch manche Züchter kennen sich aus“, sagt Schratter. Wichtig ist, dass Rindfleisch, Schaf, Pferd, Pute, Ziege und Lamm in großen Stücken und oft am Knochen angeboten werden. Das Kauen pflegt die Zähne. Rohes Schweinefleisch ist tabu, es kann das für Hunde tötliche Aujetzky-Virus enthalten. Ebenso lebensgefährlich für Vierbeiner sind gekochte Knochen, sie sind spröde und verursachen beim Splittern arge Verletzungen. Rohes Gemüse – süße Karotten und rote Rüben kommen am ehesten an – muss püriert werden, Hunde können die Fasern nicht aufspalten. Die Kombination von Fleisch und Gemüse führt bei vielen Vierbeinern zu Blähungen. Insgesamt ist Abwechslung gefragt. Einen Fasttag in der Woche hält die Expertin für überflüssig, Hunde sind nun einmal nicht erfolglose Jäger.

„Durch den hohen Fleisch- und Gemüseanteil nehmen die Vierbeiner viel Wasser auf, sie trinken daher weniger“, beruhigt der KURIER-Tiercoach. Auch die verminderte Ausscheidung ist kein Grund zur Sorge. Rohes Fleisch wird fast vollständig verdaut. „BARF funktioniert. Die Methode ist ungeeignet für Hundehalter, die das Füttern schnell erledigen wollen“, sagt Schratter und hat einen Tipp: „Eine Umstellung des Ernährungskonzeptes muss langsam vorgenommen werden. Eine komplette Änderung sollte vom Tierarzt kontrolliert erfolgen.“