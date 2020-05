Ballmer enttäuscht bei CES-Eröffnung

In dieser Tonart ging es weiter. Ballmer freute sich über die phänomenale Marktakzeptanz von Windows-PCs: "1,3 Milliarden Windows-PCs sind weltweit im Einsatz" – und läutete so die Windows-8-Viertelstunde ein, in der das neue Betriebssystem, das bereits im September erstmals präsentiert wurde, vorgestellt wurde. Dazu wurden jene Geräte eingeblendet, auf denen Windows 8 laufen wird. Acer Aspire, Lenovo IdeaPad U300s, Samsung Series 9 oder HP Envy 14 Spectre. Davor wurde noch Windows 7 als das erfolgreichste Betriebssystem aller Zeiten gelobt, es wurde 500 Millionen Mal verkauft. "Aber Windows 8 ist mehr als eine neue Version, das ist eine neuer Weg, wie man mit dem Rechner umgeht", erhielt Ballmer Schützenhilfe von seiner Marketingchefin Tami Reller, die dann das "Picture-Passwort" vorstellte. Durch Klicks auf bestimmte Teile eines Fotos loggt man sich in den Computer ein. "Viele Menschen lieben Apps, sei es für die Freizeit oder für die Arbeit. Apps sind die Basis für Windows 8."



Der Abschluss der Werbe-Keynote wurde der Xbox gewidmet. 40 Millionen Xbox-Live-Kunden gebe es, der Kinect-Sensor sei 18 Millionen Mal verkauft worden und künftig werde man per Sprachsteuerung durchs Xbox-Menü navigieren können.