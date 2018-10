Bäckerei verkauft Lebkuchen-Menschen und wird angefeindet

Die Bäckerei verkauft diese jedoch schon seit über 30 Jahren als "Menschen". Das geht aus einem Statement der Bäckerei hervor, das auf Twitter veröffentlicht wurde.

"Tut mir leid, Sie alle zu enttäuschen – sie sind seit 1983 Lebkuchen-Menschen. Sie wurden von einem unserer Manager aus York so bestimmt und der Name blieb so bestehen. Wir haben in den 80ern eine Beschwerde bezüglich unserer Handelsstandard erhalten, dass wir rothaarige Menschen (Anm. als "Ginger" werden im Englischen, oft abwertend, Personen mit roten Haaren bezeichnet) diskriminieren würden – ernsthaft!!"