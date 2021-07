Ötzi kommt nach Mistelbach

Da steht er also: Zarte Brust- und verfilzte Kopfhaare, rissige Hände mit abgebrochenen Fingernägeln, sonnengegerbtes Gesicht mit tiefen Falten. Frozen Fritz in Lebensgröße (naja, Größe ist bei 1,60 m wohl übertrieben), schmächtig, doch drahtig und zäh, erinnert er an die Bergbauern, wie sie heute in den Alpen zu finden sind.

Die Rekonstruktion der berühmtesten Mumie ist das Highlight der Ötzi-Ausstellung, die ab heute im Mamuz Museum in Mistelbach/NÖ zu besichtigen ist. Und weil es sich um eine der beiden offiziellen Wanderausstellungen des Bozener Ötzi-Museums handelt (dort liegt das Original), hat das Ganze durchaus Hand und Fuß.

Angefertigt wurde die lebensecht wirkende Rekonstruktion des alpinen Menschen aus der Steinzeit von den niederländischen Zwillingsbrüdern Adrie und Alfons Kennis. Ötzis reloaded – mit kriminaltechnischen Methoden, rekonstruiert aus Harz, Metallstangen, Ton, Draht und Haar von schottischen Hochlandrindern.