Ausflug mit schlimmen Folgen

Herrlich ist der Spaziergang über die wilde Wiese, befreiend ein Abstecher ins weite Feld. Dort, wo es erlaubt ist. Auslauf in freier Natur macht Hunde glücklich. Und fördert ihre Gesundheit. Mitunter hat das Herumstreunen abseits vom Gehsteig aber auch unangenehme Nebenwirkungen.

" Grannen, also die einzelnen Teile der Ähre, sind bis in den Spätsommer ein relativ häufiges Problem. Wir haben derzeit damit genauso oft zu tun wie mit Durchfallerkrankungen", sagt Folko Balfanz. Der Zoodoc in der tierärztlichen Ordination Tiergarten Schönbrunn weiß, welche Schmerzen und Schwierigkeiten die auch Schliefhansl genannten Fremdkörper bei Hunden verursachen können. Der Experte aus dem KURIER-Tiercoach-Team erklärt, wann Komplikationen entstehen und wie sie zu verhindern sind.