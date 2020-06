Auftritt mit Schwein

Karl Lang ist Spaßvogel und Vollprofi. Ausgestattet mit einem höchst sensiblen Gespür für Tiere aller Art zeigte er bereits im Volksschulalter Omis Dackel vor, wie er den Teppich ausrollen und sich tierisch tot stellen kann. Heute trainiert Lang Schmetterlinge genau so wie eigene Störche und geliehene Wölfe. Sein Ameisenvolk hat er im verwilderten Teil des Gartens untergebracht, dort, wo auch die Ziegen weiden. Der Affe sitzt im großen Käfig, gegenüber wuseln Meerschweinchen im Außengehege. Küken dürfen frei laufen. Papageien schlagen ihre Flügel über dem akribisch gepflegten Grünbereich.

Heute dient der Golfrasen rund ums Biotop als Übungsplatz. Ein liebestoller Pfau und Hunde, die auch Unsitten im Repertoire haben müssen, sorgen für die Geräuschkulisse. Auftritt von Nutschi. Derzeit stehen bei Lang, der seine Schulkarriere ehestmöglich beendete, um mit seiner Tier-Pfleger-Trainer-Karriere durchzustarten, zwei Ferkel im Mittelpunkt. Nutschi eins und Nutschi zwei – Namensverwechslung und Beleidigungen ausgeschlossen – werden am 27. Juni bei der Fete Imperiale, dem Sommerball in der Spanischen Hofreitschule, zu einer Arie aus dem Zigeunerbaron tanzen. Nach einer Choreografie von Karl Lang.

Schweine sind klug. Doch weil Intelligenz in der Ausbildung zum Bühnenstar nicht immer hilfreich ist, reißt die schlauere Debütantin bei erster Gelegenheit aus. "Schweine haben von Natur aus kein Sitzfleisch", erklärt Lang, der seine Schüler mit internationalen Kommandos wie sitz und down, einem Clicker und über den Magen erzieht. Dem Hundefutter können die rosa Zwillinge nicht widerstehen. Schon ist Nutschi wieder bei der Sache. Nach neun Woche Bauernhof dürfen die zwei Zuchtschweine nun bei Lang neben der Futterküche wohnen. Hier gewöhnen sie sich an Menschen, hier lernen sie das glatte Parkett kennen, hier werden sie üben, Kreise zu drehen, und eine Verbeugung einstudieren. Das Halsband macht ihnen schon lange nicht mehr zu schaffen.