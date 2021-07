Auf der Jagd nach Nachrichten-Enten

Die Meldung über eine brutale Bande hatte sich vor einigen Wochen rasant im Netz verbreitet – via Whatsapp und Facebook: Kriminelle verteilten Handschuhe auf Weihnachtsmärkten und Parkplätzen großer Einkaufszentren. Darin eingenäht: Nadeln, die ein Betäubungsmittel in die Fingerkuppen injizierten. Die Opfer seien vor allem junge Frauen, die alleine unterwegs sind. Sobald das Gift wirke, würden die Frauen ausgeraubt und vergewaltigt.

Klingt schlimm, ist aber Unsinn. Es handelt sich um eine Falschmeldung, einen Hoax, der sich vor allem in Deutschland verbreitet hat. Hoax-Jäger kennen diese und andere Horrormeldungen wie Rattengift in Cola-Dosen, Bandwurmeier in der Sushi-Box oder leergeräumte Paypal-Konten nur zu gut. Seit mehr als 15 Jahren bekämpfen die IT-Fachleute die Lügengeschichten im Netz. Hunderte Hoaxes wurden enttarnt, über die Hintergründe der Enten wurde aufgeklärt.

Doch der Job der Enten-Jäger wird immer schwieriger. Musste man früher nur eMails im Auge behalten, so hat man es heute mit Lug und Trug in Kurznachrichtendiensten wie Twitter, Messenger wie Whatsapp und sozialen Netzwerke wie Facebook zu tun. Dort verbreiten sie sich so rasant wie nie zuvor.

Jetzt bekommen die Hoax-Experten Unterstützung. Arno Scharl will die Vertrauenswürdigkeit von viral verbreiteter Information in Social Media automatisch beurteilen. Und der Leiter des Instituts für Neue Medientechnologie der Modul Uni­versity Vienna ist nicht alleine mit seinen Plänen, denn sein Team ist Teil des neuen EU-Forschungsprojekts „Pheme“, an dem Partner aus sieben Ländern teilnehmen. Die Wissenschaftler wollen der Gerüchteküche 2.0 mit linguistischen und grafischen Methoden zu Leibe rücken und sie mit Technologien zur Big-Data-Analyse kombinieren.