Ein Gebot der Tierliebe

Die Freude an Wildtieren lässt sich vor allem in der Natur erleben. „Der eigene Garten kann als Lebensraum für viele, auch seltene Tierarten gestaltet werden“, sagt die Biologin. Biotope und Schwimmteiche bieten Fröschen und Molchen Unterschlupf. Wiese statt Rasen zieht Schmetterlinge an. Ein Insektenhotel sorgt für Summen und Flattern zwischen den Blumen. Sträucher laden Vögel zur Futtersuche und zum Nisten ein. Laubhaufen sind Winterquartier für Igel. „Verzichten Sie auf Pestizide und Dünger. Das belastet die Umwelt“, sagt Schratter.

Einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz kann jeder Einzelne als Tourist leisten. Hier heißt es: Hände weg von Krokodil- und Schlangenleder-Taschen. Der Import von Schildkrötenpanzer ist ein Vergehen gegen das Artenschutzgesetz. Das als Wundermittel angepriesene Nashornpulver ist wirkungslos – und verboten. Produkte aus Elfenbein sind illegale Andenken an Wilderei. Muscheln und Schwämme dürfen ebenso wenig gehandelt werden. Auch getrocknete, eingefärbte Seepferdchen sind mehr als unpassende Souvenirs. Die Einfuhr von lebenden Exoten wie Kaiman und Skorpion im Koffer ist nicht rechtmäßig. „Wir bilden die Hunde für den Zoll aus. Es ist unglaublich, was die Leute von ihren Reisen alles mitnehmen“, sagt die Zoo-Direktorin.

Schratter warnt aber nicht nur davor, auf die Masche der (Straßen-)Händler hereinzufallen, sie rät auch dringend davon ab, verwilderte Tiere aus Mitleid retten zu wollen. Die Freigänger-Katze aus Spanien, der Straßenhund aus Griechenland – die Streuner machen daheim oft Probleme: „Eine langfristige Lösung für das Problem vor Ort ist es außerdem nicht.“

Auch Seefische sollen bleiben, wo sie sind – im Meer. „Ziehen Sie heimische Fischarten den Meeresfischen vor. Verzichten Sie auf exotische Delikatessen wie Haiflosse und Walfleisch. Achten Sie auf zertifizierte Lebensmittel – am besten aus der Region“, zählt der KURIER-Tiercoach Schutzmaßnahmen für Alaska-Seelachs, Dorsch und Co auf. Nachsatz: „Jeder Einzelne sollte generell auf eine nachhaltige Lebensführung achten.“ Tagein, jahraus, nicht nur am Weltumwelttag.