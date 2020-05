Das Telefonbuch der Tierarten

Man muss die Science-Studie allerdings genau lesen, um zu verstehen, wie die Forscher zu ihrer optimistische Einschätzung kommen. Die Biologen gehen von einem Kenntnisstand von 1,5 Millionen Arten aus. „Das stimmt in etwa auch“, sagt Fiedler. Gäbe es weltweit nur 3,5 Millionen Arten, wäre man tatsächlich am Ende des Jahrhunderts mit dem Entdecken und Benennen fertig. Sind es aber in Wahrheit fünf Millionen Arten, dann werde es bis ca. 2300 dauern. Gäbe es auf der Erde aber zehn Millionen Arten, wovon viele Forscher überzeugt sind, dann bräuchte es noch länger – bis 2500 möglicherweise – bei gleichbleibendem Tempo von ca. 18.000 neu beschriebenen Arten pro Jahr.

Und was glaubt Professor Fiedler, der im Regenwald von Ecuador Schmetterlinge aufspürt? Er ist skeptisch, dass die Erforschung der Welt bis Ende des Jahrhunderts erledigt sein wird, „Das hieße ja, dass wir die Hälfte der Biodiversität bereits kennen, das ist unrealistisch. In meiner Studienzeit in den 1980er-Jahren haben wir gelernt, dass es ungefähr 4000 Amphibien-Arten (Frösche, Molche, etc., Anm.) gibt, heute wissen wir, es sind 6200. Mit der Entwicklung neuer Methoden aus der Molekularbiologie und der Bioakustik (Tierstimmenforschung, Anm.) stieg die Zahl der Entdeckungen.“