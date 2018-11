Appler bis Bellgadse: Wie gut kennen Sie die Jugendwörter 2018?

Zur Erinnerung: Vergangenes Jahr wurde die Aussage "Hallo, I bims!" zum Jugendwort des Jahres erhoben. Ebenfalls zur Erinnerung: Dabei handelt es sich um eine bewusste Fehlschreibung und ein Spaßwort (statt: Hallo, ich bin's) ohne tiefere Bedeutung (mehr dazu hier).

Auch heuer finden sich in der Kategorie Ausdrücke, die der Generation Ü-25 wohl großteils Rätsel aufgeben. Sie sind in puncto Jugendslang bestens informiert? Den Härtetest können Sie in unserem Quiz machen: