Apple-Verkäufer sollen Maps verbessern

Wie TechCrunch vor wenigen Tagen berichtete, bemüht sich der Konzern intensiv, Entwickler von Google Maps abzuwerben. CEO Tim Cook entschuldigte sich unterdessen in einem offenen Brief hochoffiziell für die Versäumnisse bei Apple Maps.



Google wiederum wittert bei all dem Aufruhr eine Chance, Google Maps als einzig wahre Karten-App darzustellen. Wie Search Engine Land berichtet, will Google sehr bald die 360-Grad-Ansichten von Street View auf Mobilgeräte bringen. The Atlantic wiederum weist darauf hin, dass im Kampf um die Frage “Wer hat den besseren Kartendienst?" gerne auf andere Mitspieler vergessen wird, etwa Nokia.