Apple- und Google-Chef diskutieren Patentfragen

Laut Reuters-Informationen haben die beiden Firmen-Chefs bereits vergangene Woche miteinander telefoniert und zudem weitere Gespräche vereinbart, um die strittigen Fragen in puncto Android, iOS und diversen Patenten auszuräumen. Darüber hinaus finden aktuell weitere Gespräche auf unterer Management-Ebene statt, in denen der seit Monaten vor Gericht ausgetragene Konflikt behandelt wird.



Inhalte der Gespräche unklar

Branchenexperten erwarten, dass es zu einer Art Waffenstillstand kommen könnte, der zumindest einen Teil der Patentstreitereien – etwas was grundsätzliche Bedienfunktionen in Android betrifft – beilegen könnte. Durch den Kauf von Motorola hat auch Google ein ganzes Patentarsenal zur Verfügung, was dem Konzern im Kampf gegen Apple vor Gericht noch zugute kommen könnte. Zuletzt hatte Motorola aber ebenfalls eine Niederlage vor Gericht erlitten.



In einem aufsehenerregenden Urteil ist Samsung zuletzt von einem Geschworenengericht zu einer Strafe von über einer Milliarde Dollar verurteilt worden. Alle beanstandeten Geräte basieren auf Android. Google hatte in einer ersten Reaktion allerdings darauf hingewiesen, dass es sich bei den Patentverletzungen vor allem um Samsung-spezifische Adaptionen handelte.