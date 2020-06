Anonymous leakt neue Scientology-Mails

Aus den E-Mails geht hervor, dass die Kommunikation bei Scientology Österreich recht hektisch von statten ging. So heißt es in einer Mail "Pls pick up...leak is bigger than expected!!". Bereits kurz nach dem Bekanntwerden des Leaks reichte Scientology offiziell Anzeige wegen "Missbrauch von Computerprogrammen oder Zugangsdaten" ein, eine Kopie der Anzeige veröffentlichte AnonAustria bereits über seinen Twitter-Account. In einer weiteren Mail kündigte man eine Klage gegen den "attacker" sowie einen Antrag auf einstweilige Verfügung an.