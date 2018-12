Anfang Jänner: Zählen Sie die Vögel an der Futterstelle

Bereits zum zehnten Mal können sich im Jänner wieder Laien und Experten an der Wintervogelzählung von BirdLife beteiligen. Ziel ist es, Erkenntnisse über das Vorkommen der häufigsten Wintervogelarten in Österreich zu gewinnen, teilte die Tierschutzorganisation in einer Aussendung mit. Interessierte sollten sich zwischen 4. und 6. Jänner eine Stunde ihrer Wahl Zeit für die Zählung nehmen.

Eine besondere Qualifikation ist für die Teilnahme an der „Stunde der Wintervögel“ nicht nötig, betonte BirdLife. Teilnehmen könne jeder Vogelinteressierte. Im Mittelpunkt der Zählung stehen häufige und leicht erkennbare Vögel im Siedlungsraum.