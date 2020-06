An der Donaukanal-Nordwand

Im Freien: Der begehrteste Kletterplatz ist und bleibt die Flexwand am Donaukanal. Auch am Handelskai oder bei der U3-Station Ottakring trifft man oft Boulderer an. Beim Wienfluss-Radweg zwischen Braunschweiggasse und Hietzing lädt eine Steinwand zum Austoben ein.

In der Halle: Im Winter muss man in eine Kletterhalle ausweichen. Gut besucht sind die Boulderbar im 20. Bezirk, das Edelweiß Center in der Walfischgasse oder die Halle in der Lerchenfelder Straße 28.