"America's Got Talent": Vorarlberger Artisten Zurcaroh im Finale

"Golden Buzzer " von Tyra Banks

Damals landete das Magierduo Thommy Ten und Amelie van Tass unter dem Namen The Clairvoyants auf dem zweiten Platz. Und Zurcaroh könnte es ihnen zumindest gleichtun, haben die Tänzer bisher doch mehr als gute Figur gemacht und erreichten die YouTube-Clips ihrer Auftritte bei der US-Show Klickzahlen im Millionenbereich. Schon in der ersten Runde überzeugte die Gruppe mit ihrer Performance, weshalb Jurorin Tyra Banks sie per "Golden Buzzer" direkt in die Liveshows wählte. Neben ihr beurteilen in der diesjährigen Saison auch Modelkollegin Heidi Klum, Sängerin Mel B, Komiker Howie Mandel sowie Simon Cowell das Gezeigte.