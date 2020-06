Amazon verkauft mehr E-Books als Bücher

Während es in den USA vier Jahre nach der Kindle-Einführung dauerte, bis die E-Book-Verkäufe die traditionellen Bücher einholten, wurde dieser Wert in Großbritannien bereits zwei Jahre nach Eröffnung des britischen Kindle-Stores erreicht. In einer Stellungnahme sprach Amazon von einer Lese-Renaissance, die der Kindle ausgelöst habe und von der nun auch Amazons Geschäft profitiere.



Konzern bleibt zugeknöpft

Für Unverständnis unter Marktbeobachtern sorgt weiterhin der Umstand, dass Amazon bei den E-Books keine genauen Verkaufszahlen veröffentlichen will. Auf 100 verkaufte Taschenbücher und gebundene Bücher kommen angeblich 114 E-Books. Auch welche Bücher nun genau für den Vergleich hergenommen werden, ist nicht ganz klar. Kostenlose E-Books seien jedenfalls nicht berücksichtigt, wohl aber gedruckte Bücher, die keine Kindle-Edition vorweisen können.



Die guten Verkaufszahlen der E-Books bei Amazon sind ohnehin nicht ganz repräsentativ für den Gesamtmarkt, da Amazon mit seinem Verkaufsschlager Kindle und seinem E-Book-Store vor allem im anglo-amerikanischen Raum als klarer Marktführer gilt. Potenzielle E-Book-Interessierte werden folglich hauptsächlich bei Amazon zuschlagen, was kaum die tatsächlichen E-Book-Zahlen am Gesamtmarkt widerspiegelt.