Alternativer iOS-Appstore gibt Zahlen bekannt

Der Appstore Cydia hat jeden Tag knapp 1,5 Millionen Nutzer und konnte so allein im vergangenen Jahr mehr als acht Millionen US-Dollar an Einnahmen an Entwickler ausbezahlen. Auf knapp 6 bis 12 Prozent aller iOS-Geräte soll Schätzungen zufolge ein Jailbreak installiert sein.