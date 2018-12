Alles Fake? Geheimes Detail aus "Kevin – Allein zu Haus" enthüllt

Alles fake

Der Film im Film mag zwar täuschend authentisch wirken, in Wahrheit handelt es sich dabei um eine eigens für "Kevin – Allein zu Haus" gedrehte Sequenz. "Angels With Filthy Souls" wurde in Anlehnung an Gangsterfilme wie "Angels with Dirty Faces" aus dem Jahr 1938 gestaltet.

In der Fake-Filmszene, die Kevin anschaut, durchsiebt ein Gangster einen Mann im Trenchcoat mit einer Ladung Blei mit den Worten: "Den Rest kannst du behalten, du Drecksschwein". Der Satz, den Kevin später auch zu den Einbrechern sagt, ging in die Filmgeschichte ein.

Entsprechend schockiert zeigen sich nun zahlreiche Twitter-User: