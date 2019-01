Alexander McQueen: Er schneiderte Kleider aus Emotionen

Während des Unterrichts zeichnete der pummelige Teenager Kleider, später investierte er sein Arbeitslosengeld in Stoffe. Mit nur 27 Jahren wurde McQueen Chefdesigner im französischen Traditionshaus Givenchy. Auf dem Laufsteg ließ er die Grenzen zur Performance-Kunst gerne verschwimmen, inszenierte Models als Opfer von Jack the Ripper, ließ ein weißes Kleid von zwei Robotern mit Farbe besprühen oder Kate Moss in Form eines Hologramms erscheinen. In seiner anfangs heftig kritisierten und mittlerweile legendären Kollektion Highland Rape von 1995 verarbeitete er eigene Missbrauchserfahrungen und seine schottischen Wurzeln zugleich. Oberste Prämisse: Nur nicht langweilen. „Wenn du zu einer meiner Shows gehst und keine Emotion verspürst, habe ich meinen Job nicht ordentlich gemacht“, hört man den jungen Alexander McQueen, der backstage nur selten Interviews gab, im Film sagen. Er verstand sich als Geschichtenerzähler, verwebte seine Emotionen zu Kleidern. Modeaffine Stars wie Lady Gaga und Sarah Jessica Parker verliebten sich in die außergewöhnlichen Kreationen, die stets auch seine dunkle Seite spiegelten.

Den wachsenden Druck – 14 Kollektionen lieferte er pro Jahr ab – kompensierte der sensible Brite mit Kokain und einem wilden Sexleben (das im Film nur angedeutet wird). Die Beziehung zu seinem Lebenspartner scheiterte, er infizierte sich mit HIV. Am Tag der Beerdigung seiner Mutter, die zeitlebens eine seiner wichtigsten Bezugspersonen war, wurde Lee McQueen tot in seinem Londoner Apartment gefunden. Umso stärker wirkt so mancher Satz, den er im Trailer zum Film sagt: „Es geht um die Zerbrechlichkeit des Lebens“, philosophiert er nach einer Show. „Im einen Moment bist du da... im nächsten bist du weg.“