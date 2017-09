ALDI: Kassierer muss keinen Alkohol verkaufen

Im englischen Northampton zeigt die Supermarktkette ALDI Sensibilität und nimmt Rücksicht auf einen muslimischen Mitarbeiter. Aus religiösen Gründen möchte er nicht mit Alkohol in Berührung kommen, deswegen wird an seiner Kassa kein Alkohol verkauft. Ein auf Twitter veröffentlichtes Bild zeigt ein Schild mit der Aufschrift "Alkohol kann an dieser Kassa nicht verkauft werden, wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten".

Vu dans un magasin Aldi en Angleterre. Vous êtes priés de changer de caisse si vous achetez de l'alcool. Merci de la News @TRobinsonNewEra pic.twitter.com/7UhYCjF5GH — Jérémy Patriote ???????? (@JeremLeFrancais) 20. August 2017

Auf Twitter veröffentlichte der Account ALDI UK eine Stellungnahme, das Unternehmen bemühe sich Lösungen zu finden, wenn Mitarbeiter Anliegen äußern. Im Falle des Mitarbeiters habe man sich entschieden, die Kunden zu informieren, dass an der Kassa des Kollegen kein Alkohol verkauft werde.

find a solution. In this instance, we informed customers via a sign on the tills that our colleague would not be serving alcohol. 2/3 — Aldi Stores UK (@AldiUK) 22. August 2017

Für diese Entscheidung bekam ALDI sehr viel Zuspruch. So schrieb Userin @76Kelen: "Kompromisse gewinnen immer." User @HasnanHussain lobte den Supermarkt, weil der Konzern den Alkoholverkauf nicht als Teil des Jobs aufzwingt. Userin @EnfuduZeMengo feierte ALDI für das Respektieren verschiedener Religionen im Vereinigten Königreich.

Well done @AldiUK for looking after religious concerns by not compelling a Muslim cashier to serve alcohol as part of his job. #aldi — Hasnan Hussain (@HasnanHussain) 25. August 2017

I think this is great! Well done Aldi for respecting the different religions we have in the UK. — Rachel (@EnfuduZeMengo) 21. August 2017

Doch die Entscheidung zog auch kritische Stimmen mit sich. Dass das Thema Religion am Arbeitsplatz nichts verloren hat, war auf Twitter ebenfalls zu vernehmen. @David_HMFC fragte, ob er es sich aussuchen könne, welche Produkte er verkaufen will, wenn er dort arbeitete.