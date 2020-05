2.500 Kinder fordern Chancengleichheit

"Arm sein heißt für Kinder weit mehr, als kein Geld zu haben. Es bedeutet Scham und schmerzhafte Ausgrenzungen und bringt ein Leben mit deutlich weniger Chancen mit sich. Dagegen tritt die Volkshilfe vehement auf", sagt der Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe, Erich Fenninger. Der Wiener Neustädter Bürgermeister Bernhard Müller erklärt den Hintergrund der Aktion: "Besonders wichtig ist uns die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Sie sollen die Möglichkeit haben, mitzureden und sich einzumischen. Denn es geht um ihre Zukunft."

304.000 Kinder und Jugendliche sind in Österreich armutsgefährdet. Sie leben in Familien, die im Vergleich zu durchschnittlichen österreichischen Haushalten finanziell benachteiligt sind. "Kinder, die in Armut aufwachsen sind öfter krank, ihre emotionale und kognitive Entwicklung ist oft verzögert. Kinderarmut bedeutet Ausgrenzung: weniger Förderung im schulischen Bereich, weniger Raum für persönliche Entwicklung und weniger Zugang zu kulturellem und sozialem Leben", erklärt Fenninger. Armut in der Kindheit ist nicht nur eine schmerzliche Erfahrung. Die negativen Folgen von Kinderarmut ziehen sich bis ins Erwachsenenalter.

Die Forderungen der Volkshilfe:

Sicherung des Lebensunterhalts für Familien mit Kindern: Erhöhung der Mindestsicherung für Kinder von rund 200 Euro auf 400 Euro

Keine Kürzung der Mindestsicherung bei Familien mit Kindern

Schaffung eines integrativen Bildungssystems , das auf die Stärken aller Kinder ausgerichtet ist

Ausbau und rechtliche Verankerung von Schulsozialarbeit

Umfangreiche Forschungsarbeit zur Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen

