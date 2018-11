Ältere Frauen schämen sich für ihren sozialen Abstieg

Öfters macht sie sich Gedanken, manchmal auch Sorgen: Was sein wird, wenn sie in drei Jahren das Pensionsalter erreichen wird. Renate will ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Sie hadert mit ihrer sozialen Situation, die sie nicht selbst verschuldet hat. Und die, wie sie aus vielen Gesprächen weiß, auch anderen Frauen in ihrem Alter blüht.

Wird sie sich die 700 Euro Miete für ihre Stadtwohnung noch leisten können? Wird sie ihren Wagen, mit dem sie zu ihrer Mutter auf dem Land fahren kann, verkaufen müssen? Auf gar keinen Fall, betont sie, will sie einen ihrer vier Söhne bitten, ihr finanziell auszuhelfen.