"Bildende": Wien, die Kunst & die Welt

Bahareh (r.) hat schon im Iran Bauingenieurwesen studiert. Une (l.) aus Litauen arbeitet an ihrem Bachelor in Architektur

"Ich habe im Iran meinen Bachelor an einer technischen Universität gemacht, bin Bauingenieurin", sagt Bahareh, die vor zwei Jahren nach Wien gekommen ist. "Bevor ich ins Berufsleben einsteige und mich als Architektin erst wieder mit technischen Problemen beschäftige, wollte ich meine kreative Seite stärken. Deshalb stand für mich fest, dass ich meinen Master an einer Kunst-Uni machen werde", fährt sie fort. Und: "Es ist nicht ganz leicht, an der Akademie angenommen zu werden – genau deshalb wollte ich unbedingt hierher. Ich WOLLTE eine Uni mit Aufnahmeprüfung." In der alten WU hinter dem Franz-Josefs-Bahnhof, wohin die Architekturstudenten ausweichen mussten, weil das ehrwürdige Haus am Schillerplatz saniert wird, führen uns Bahareh und die junge Une aus Litauen, die in Wien gerade an ihrem Bachelor arbeitet, durch Städte, die an Bindfäden hängen, vorbei an filetierten Stutzflügeln, waghalsigen Konstruktionen aus Draht, Holz und Blech, die kaum etwas mit Architekturmodellen, wie wir sie kennen, zu tun haben. "Es ist nicht einfach, sich von formalen Konzepten, die wir verinnerlicht haben, zu lösen", sagt sie und sieht mich ernst an. "Aber es ist wichtig, um neue Räume zu öffnen."