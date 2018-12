Advent-Essay: Vom falschen Singen am Heiligen Abend

Obi lacht Es ist schon ein schöner Moment, wenn die Familie vor dem Christbaum steht und singt. Wo es doch heißt: Es schwinden jedes Kummers Falten. So lang des Liedes Zauber walten. Das ist von Friedrich Schiller, hätte aber auch von der Tante Luise sein können. Schiller und Luise eint zweierlei: Beide sind längst verblichen, aber auf ihre Weise immer noch da.

Die Luise, vor allem am Heiligen Abend. An dem sie Jahr für Jahr forsch forderte: G’sungen wird! Um dann ihre Lieblingsweise anzustimmen: Süßer die Glocken nie klingen. Sowie, naturgemäß, Stille Nacht. Die Tante sang laut und durchsetzungsstark. Man muss sie sich als fleischgewordenes Crescendo vorstellen. Ihr Schlaf in himmlischer Ruh gipfelte stets in einem fulminanten Ruhuuuu und ließ die Mitsinger verstummen. Dann glänzten ihre dicken Wangen und ihr Blick offenbarte tiefe Beseeltheit von sich selbst.

Sobald der letzte Ton verstummt war, folgten Rügen. Falsch würden wir singen, den Text nicht können, bei der zweiten Stimme versagen. Dann musste ich O du fröhliche auf dem Akkordeon spielen, dazu schlug Tante Luise mit einer Fleischgabel auf einen Dessertteller.