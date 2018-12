Advent-Essay: O Fichtenbaum, wie schief sind deine Äste

Früher war ja mehr Fichte – oder, wie die wunderbare Christine Nöstlinger schrieb: schlichte Fichte. Genau genommen war die schon okay, zumindest von der typischen Nadelwald-Ausdünstung her. Außerdem hatte man jede Menge Platz, um ganz viel Zeugs draufzuhängen. All die Christbaumstückerln in Form von Flaschen, Stiefeln, Engel und Sternen, von denen oft schon am zweiten Weihnachtstag fast alle vom Baum gepflückt waren. Egal, die Fraßlöcher wurden eh vom üppig wallenden Engelshaar zugedeckt.