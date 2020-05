ACTA-Unterzeichnung am Donnerstag

Das umstrittene Anti-Piraterieabkommen ACTA wird von Österreich am Donnerstag in Tokio vom österreichischen Botschafter in Japan unterzeichnet. Das bestätigte ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwoch der futurezone. Der Ministerrat hatte das Anti-Counterfeiting Trade Agreement ( ACTA), das in den vergangenen Jahren weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit zwischen 39 Staaten ausgehandelt wurde, bereits am Dienstag beschlossen. Durch den EU-Rat ging der Pakt bereits Mitte Dezember.



In Tokio werde das Abkommen deshalb unterzeichnet, weil Japan der Depositarstaat sei, wo Dokumente zu dem Pakt hinterlegt werden, so ein Sprecher des Außenministeriums. Das Abkommen muss noch vom österreichischen Parlament und vom EU-Parlament beschlossen werden, das den Pakt noch kippen kann.