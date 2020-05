Aborigine Anita Heiss: "Wir sind alle von irgendwo anders"

Auch in Europa fordern viele, man soll die Geschichte ruhen lassen, weil sonst kein Vergeben möglich ist.

Vergeben ist eine der großen Eigenschaften, die wir zur Verfügung haben. Es ist schwierig, aber es geht nur, wenn man aus der Geschichte lernt. Viele Siedler Australiens sagten: So, ich bin da, schließen wir die Tore! Und heute sind wir wohl die einzige Demokratie der Welt, die Asylwerber direkt ins Gefängnis steckt.

Im Umgang mit Bootsflüchtlingen bringen viele Australien als Vorbild: Es versuchen weniger die Überfahrt, weil die Regierung alle strikt zurückbringt.

Das stimmt nicht. Es sinken noch immer Boote, die Regierung sagt es nur nicht mehr. Asylwerber wurden zu Sündenböcken gemacht, ein klassisches Stereotyp. Würde man denn diese Boote sinken lassen, wenn darin Schweizer und Deutsche sitzen? Da gäbe es wohl genug Hubschrauber zur Rettung.

Was ist das Stereotyp des Aborigine heute?

Neue Studenten sind von mir immer enttäuscht. Die sind aufgeschlossen, aber erwarten unterbewusst das Bild, das vermittelt wird: alten Mann mit grauem Bart und Speer, oder dass ich die Zeit vom Sonnenstand ablese. Stereotype entstehen aus Erwartungen. Dabei ist die Entwicklung entscheidender als die Rasse: Ich hatte das Glück einer Ausbildung und lebe in Sydney. Aborigines sind Opernsängerinnen und Chefköche. Viele leben in Armut, andere auf dem Land. Es kommt auf die Chance an, die man bekommt. Das muss man aber vorsichtig vermitteln: Ich versuche in meiner Arbeit vor allem Stereotype zu brechen, aber man muss innerhalb des Systems arbeiten und die Menschen bei ihrem Wissensstand und ihrem Gefühl abholen. Bei uns wie in Europa.

Bücher: Unter dem Titel "Am I black enough for you?" veröffentlichte Heiss ihre Memoiren. In "Who Am I? The diary of Mary Talence" geht es um entwurzelte Aborigines. Info: www.anitaheiss.com