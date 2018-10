"Abgehoben": Kanye schenkt Waisenkindern in Uganda Yeezy-Sneaker

"Unmoralisches" Treffen

Bobi Wine, Führer der politischen Opposition in Uganda und ehemaliger Musiker, bezeichnete Wests Treffen mit Museveni laut Guardian als "unmoralisch". Und weiter: "Er ( Kanye West, Anm.) verkehrt mit einem Präsidenten, der seit 32 Jahren an der Macht ist und jegliche Freiheit einschränkt, in einem Land, in dem oppositionelle Aktivisten gefoltert und inhaftiert werden."

Amtszeit bis zum Lebensende möglich

Museveni ist seit 32 Jahren an der Macht. Das Verfassungsgericht von Uganda ebnete dem seit 1986 regierenden Präsidenten im Juli den Weg für eine weitere Amtszeit. Die Richter billigten ein im vergangenen Jahr verabschiedetes Gesetz, das die bisher geltende Altershöchstgrenze von 75 Jahren für einen Präsidentschaftskandidaten abschaffte. Mit dem Urteil wiesen sie die Klage der Opposition gegen das Gesetz ab. Der 73-Jährige hätte der bisherigen Regelung zufolge bei der kommenden Wahl im Jahr 2021 nicht mehr antreten dürfen. Die Verfassungsrichter verwarfen in ihrem Urteil zudem das Vorhaben der Opposition, die Amtszeit des Staatsoberhaupts zu begrenzen. Damit könnte Museveni theoretisch bis zum Lebensende regieren.

Die Bevölkerung in Uganda ist wegen der hohen Arbeitslosigkeit unzufrieden. Gerade junge Menschen kritisieren, der Präsident sei abgehoben und prangern etwa die Steuer auf soziale Medien an, die Museveni eingeführt hat.