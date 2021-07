ABC einer Ära: Comeback der 70er

Der Altair 8800 kam 1975 auf den Markt, der erste halbwegs leistbare Heim-PC. Als Bausatz um 397 Dollar, fixfertig kostete er 695. Nur ein Jahr später entwickelte Steve Wozniak den ersten Apple. Das klobige Ding mit Holzgehäuse kostete 666,66 Dollar. Als Bildschirm diente ein umgebautes TV-Gerät, Arbeitsspeicher: 4 KB.

Digitaluhren

Analog war hoffnungslos unmodern, Digitaluhren waren angesagt. Statt Zeiger und Zifferblatt gab es LED-Anzeige. Leider verbrauchten die ersten Modelle so viel Strom, dass die Anzeige nur auf Knopfdruck für ein paar Sekunden aufleuchtete. Das besserte sich erst durch die LCD-Anzeige gegen Ende der 70er.

Disco

Wer reingelassen wurde vom Türsteher, war in: etwa ins Take Five in der Annagasse in Wiens Innenstadt (schloss 2014) oder ins Queen Anne in der Johannesgasse. Oder ins Atrium am Schwarzenbergplatz, ins Chattanooga am Graben, ins Voom Voom in der Daungasse, ins Vanilla auf der Freyung oder in die Camera in der Neubaugasse. Die Musik war von ABBA, Sweet, Boney M., Suzi Quatro, Neil Diamond, Elton John, Albert Hammond und Queen. Und man musste sich das Vergnügen leisten können: Eine Ein-Liter-Flasche Cola konnte schon einmal 60 Schilling kosten.

Energiekrise

Der Ölpreisschock war es: Der Benzinpreis, der stets um die 30 Cent (rund 4 Schilling) betrug, kletterte 1973, bei der ersten Ölkrise, auf 40 und 1979 sogar auf 70 Cent. Handelsminister Josef Staribacher führte 1974 den autofreien Tag pro Woche ein: Jeder musste ein Pickerl mit dem jeweiligen Wochentag auf die Windschutzscheibe seines Autos kleben. Der autofreie Tag galt nur fünf Wochen, die Pickerln waren jahrelang präsent. In den Schulen wurden 1974 Energieferien eingeführt, um im Winter Heizöl zu sparen.

Fast Food

Hauptsache, es geht schnell: 1977 sperrte am Schwarzenbergplatz die erste McDonald’s-Filiale auf und in den Kühlregalen der Supermärkte gab es plötzlich nicht mehr nur Erbsen und Karotten, sondern ganze Gerichte: Fischstäbchen, Pizza in allen Variationen ...

Gerngross-Brand