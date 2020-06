A99: Sony präsentiert Vollformat-Spitzenmodell

Leichteste Vollformat-Kamera am Markt

Von außen präsentiert sich die Kamera wie gewohnt in einem Gehäuse, das sich im ersten Moment von einem konventionellen DSLR-Body nur schwer unterscheiden lässt, wenngleich es auch eine Spur kompakter ist. Mit 730 Gramm handelt es sich bei der A99 laut Sony um die leichteste Vollformatkamera am Markt. Das Gehäuse ist spitzwassergeschützt und besteht aus einer widerstandsfähigen Magesiumlegierung.

Sony hat der Alpha A99 ein schwenkbares Display spendiert. Es hat eine Diagonale von drei Zoll (7,2 cm) und eine Auflösung von 921.000 Bildpunkten. Die A99 bietet zwei Speicherkartenslots: Einen nur für SD und einen für SD und den Sony-eigenen MemoryStick. Die Bilder können über USB 2.0 direkt auf den Rechner übertragen werden, auf den neuen Standard USB 3.0 verzichtet Sony. Für Geotagging ist ein GPS-Empfänger vorhanden.

Innenleben

Herzstück der neuen Kamera ist ein Vollformat-CMOS-Exmor-Sensor mit 24,3 Megapixel. Maximal schafft die A99 zehn Bilder pro Sekunde, was immerhin zwei Bilder weniger ist, als das APS-C-Modell A77. Der Grund dürfte darin liegen, dass durch den größeren Sensor auch mehr Bildinformationen verarbeitet werden müsse, was dementsprechend länger dauert. Die Lichtempfindlichkeit lässt sich von ISO 50 bis 25.600 regulieren. Die Verschlusszeiten lassen sich von 1/8000 Sekunde bis zu maximal 30 Sekunden einstellen. Videos werden maximal in Full-HD mit einer Bildwiederholrate von 60 fps aufgenommen

Autofokus

Um scharfe Bilder zu garantieren, hat Sony ein zweifaches Autofokus-System integriert. Demnach wird der Autofokus einerseits über den Phasenvergleichssensor im oberen Teil der Kamera reguliert und andererseits über Autofokus-Pixel direkt am Bildsensor.

Laut Sony kommt die Kamera im November 2012 auf den Markt und wird 2800 Euro (UVP) kosten.

Neue Systemkamera NEX-6

Gleichzeitig mit der Alpha 99 stellte Sony auch die neue Systemkamera NEX-6 vor. Die spiegellose Kamera soll sich zwischen der NEX-5 und der NEX-7 einordnen. Sie bietet einen elektronischen Sucher sowie einen 16-Megapixel-Sensor. Außerdem kann sich die Kamera über das integrierte WLAN direkt mit dem Internet verbinden und durch Apps um neue Funktionen erweitert werden.

Die NEX-6 bietet im Gegensatz zur günstigeren NEX-5 einen elektronischen Sucher, gleichzeitig aber nicht ganz den Funktionsumfang der teureren NEX-7.

Im Inneren arbeitet ein APS-C-Sensor mit 16,1 Megapixel. Damit liegt die neue Kamera näher bei der NEX-5 (14 Megapixel), als bei der NEX-7 (24,3 Megapixel). Verarbeitet werden die Fotos mit Sonys hauseigenen Bildprozessor BIONZ. Die Lichtempfindlichkeit lässt sich von ISO 100 bis 25.600 regulieren, Videos können in Full-HD mit maximal 60 Bildern in der Sekunde aufgenommen werden. Die schnellste Verschlusszeit liegt bei 1/4000 Sekunde.