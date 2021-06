250 Jahre: Vetmed feiert Geburtstag

Dreißig Studenten der Hufschmiede-Kunst treten am 26. Februar 1768 zum "öffentlichen Examen" an der "k. k. Pferdekuroperationsschule" an. Unter dem strengen Blicken des sogenannten Kurschmiedemeisters und der hohen militärischen Würdenträger müssen die Lehrlinge Fragen zur Anatomie der Kavalleriepferde über sich ergehen lassen. Die Prüfung findet an der Adresse " Wien, Haus Nr. 18" (heute: Favoritenstraße 3–5) statt – drei Jahre nach Gründung der Schule – und ist dem Wienerischen Diarium eine Meldung wert. Die angehenden Militär-Schmiede demonstrierten demnach ihre Fertigkeiten, welche sie "in der Zergliederungskunst, Erkanntniß der Knochen, Mäußlein (gemeint sind: die Muskeln, Anm.), und übrigen Theilen der Pferde erlanget hatten".