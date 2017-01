2016: Menschen erzählen von ihren Glücksmomenten

Foto: /Uwe Mauch

Seine Rede nach der Matura hat Lehrer, Mitschüler und Eltern im Gymnasium in der Hofzeile gleichermaßen bewegt. "Die pensionierte Direktorin hatte Tränen in den Augen, und ich werde nie den Stolz meiner Eltern in ihren Gesichtern vergessen", erzählt Josef Maleh im Restaurant seiner Mutter Zina in der Wiener Praterstraße.

Mit 14 kam er mit seinem Vater, seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder nach Österreich. Unfreiwillig. Neben seiner Schule in Damaskus war eine Autobombe detoniert. "Sekunden nachdem ich vom Bus ausgestiegen war und das Schulhaus betreten hatte." Wenige Tage später gab es neben dem Haus der Malehs einen ganzen Vormittag lang ein heftiges, blutiges Gefecht. Der Tag, an dem er seine alte Heimat verlassen musste, der Moment, in dem er sich von seinen alten Schulfreunden verabschieden musste. "Heute sind wir in alle Teile der Welt verstreut."

Im Herbst vor vier Jahren startete Josef Maleh in Wien seine zweite Schulkarriere, in der schwierigen 5. Klasse des Gymnasiums. Heute erinnert er sich: "Alles war für mich fremd, die Sprache, die Stadt, das Land, die Menschen, die Schule, die Lehrer." Zwar habe man ihn überall herzlich willkommen geheißen: "Die Lehrer waren großartig, und ich konnte mich schon am zweiten Tag mit einem Mitschüler anfreunden." Dennoch war das erste Schuljahr für ihn in Wien frustrierend: "Ich habe damals viel gelesen und gelernt, aber ich habe lange kein Wort verstanden. Schrecklich."

Eine liebe Wiener Freundin und sein Wille, sich in Österreich zu integrieren, haben ihm geholfen, das größte Hindernis ("die Sprache") zu überwinden. In der sechsten Klasse traute er sich erstmals, selbst das Wort zu ergreifen. Von da an ging es steil bergauf. Auf dem Weg zur Matura haben sie ihn sogar zum Klassensprecher gewählt.

Und heute? Hat er das erste Semester als Student der Politikwissenschaften erfolgreich absolviert, obwohl er jeden Abend entweder in einem Fitnesscenter oder in Mamas Lokal arbeitet. Sein Ziel formuliert er geschliffen scharf: "In der Mindestzeit das Studium abschließen und dann zwei Jahre auf die Diplomatische Akademie gehen. Ich will Botschafter für Österreich werden." Hoffentlich in einem dann friedlichen Syrien.