15 Jahre Schnitzeljagd per GPS

Geocaching ist zum Breitensport geworden. Vor 15 Jahren nahm die elektronische Schnitzeljagd ihren Lauf – als die US-Regierung im Mai 2000 das Globale Positionsbestimmungssystem per Satellit für private Nutzer freigab. Urvater Dave Ulmer vergrub damals nahe Portland/ Oregon an 45° 17’ 2’’ N, 122° 24’ 4’’ W einen Plastikkübel mit CDs, Videokassette, Geldscheinen, einem Buch, einer Steinschleuder und einer Konservendose Bohnen. Anschließend veröffentlichte er die Koordinaten im Internet. Innerhalb eines Tages war sein "Geheimlager" alles andere als geheim. Die Idee von "Nimm Zeug heraus, gib Zeug hinein" verbreitete sich in Windeseile. 15 Jahre später suchen weltweit sechs Millionen Geocacher nach mehr als 2.559.000 aktiven Caches. In Österreich können knapp 44.000 Ziele angepeilt werden.