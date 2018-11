145 sterbende Wale: "Ich werde niemals ihre Schreie vergessen"

"Als wir realisiert haben, welcher Horror gerade vor uns lag, haben wir alles fallen gelassen und sind ins Wasser gelaufen." Carlson und ihr Begleiter Julian Ripoll versuchten die Wale an der Schwanzflosse zurück ins Wasser zu ziehen. "Wir schoben und schrien bis wir von der Flosse eines sich windenden Wals getroffen wurden und aufgaben. Es war nutzlos - sie waren so groß und schwer und die Erkenntnis, dass wir nichts tun konnten, um sie zu retten, war das Schlimmste, was ich je erlebt habe.

Julian lief daraufhin los, um Hilfe zu holen - 15 Kilometer weiter an der Basis waren Rangers. Liz versuchte inzwischen ein Walbaby ins Wasser zu ziehen, das aber immer wieder an den Strand schwamm. "Ich habe versucht, Wasser über die Wale zu schütten bis meine Hände taub waren vom Salzwasser und vom Wind."

"Mein Herz ist gebrochen"

"Ich werde niemals ihre Schreie vergessen, wie sie mich beobachtet haben, während ich neben ihnen im Wasser saß. Wie sie verzweifelt versucht haben zu schwimmen und ihr Gewicht sie nur tiefer in den Sand gedrückt hat. Mein Herz ist gebrochen."

Es war schon fast dunkel an diesem verlassenen Ort und die Flut würde erst mitten in der Nacht wieder kommen. Der Tod der Wale war unvermeidbar. "Ich bin auf meine Knie gefallen und habe vor Frust nur geschrien und geweint, mit dem Geräusch von Dutzenden sterbenden Walen hinter mir."