100.000 signieren gegen Vorratsdaten

Bereits mehr als 100.000 Österreicher haben sich bis zum Dienstag gegen die verdachtsunabhängige Speicherung von Vorratsdaten in Österreich ausgesprochen. Damit erreichen die Initiatoren vom österreichischen "AK Vorrat" eine nächste, wichtige Etappe im Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung. Im Rahmen der Bürgerinitiative "Stoppt die Vorratsdatenspeicherung" wurde seit dem Herbst diese hohe Zahl an Unterschriften gesammelt - und täglich kommen neue Unterstützungserklärungen hinzu.



Die Initiatoren sehen darin ein klares Signal an die Politik. Man will damit erreichen, dass der Nationalrat die österreichische Regierung dazu auffordert, sich für die Aufhebung der EU-Richtlinie auszusprechen und dass die bestehenden Terrorgesetze evaluiert werden. "Wir sind überzeugt davon, dass unsere Argumente die Politiker überzeugen können", sagte Andreas Krisch vom AK Vorrat kurz vor der Einführung der Vorratsdatenspeicherung in Österreich gegenüber der futurezone.