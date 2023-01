Wenn ein introvertierter Soldat und ein Fuchs Freunde werden

Denn als Franz, mittlerweile ein junger Erwachsener (Simon Morzé) und Motorradkurier des Österreichischen Bundesheeres, im Zuge des Anschlusses in die Wehrmacht eingegliedert wird, trifft er auf einen verwundeten Fuchswelpen, den er in seine Obhut nimmt und fortan umsorgt. Die beiden werden unzertrennlich, Franz nimmt den Fuchswelpen sogar zu seinem Fronteinsatz in das besetzte Frankreich mit.