Größte Flexibilität mit dem Wahlabo des Theater an der Wien und der Kammeroper

In seiner finalen Saison als Intendant des Theater an der Wien bricht Roland Geyer in einen die Jahrhunderte überspannenden Opernkosmos auf und lädt das Publikum auf eine Reise zu ewig strahlenden Opernwerken ein. Die sorgsam zusammengestellte Auswahl umfasst zum Finale alle Jahrhunderte der Operngeschichte und reicht von der Geburt der Oper im Jahr 1600 bis in Jahr 2022. Wählen Sie aus insgesamt 11 szenischen Opernproduktionen im Theater an der Wien und in der Wiener Kammeroper 4 Produktionen nach Ihren Wünschen aus.

Mit dem Wahlabo genießen Sie größte Flexibilität, was Vorstellungstermine, Kategorien und Sitzplätze betrifft. Bei diesem Abonnement haben Sie zudem exklusiv die Möglichkeit, sogar den Premierentermin zu buchen!