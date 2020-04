Von Waldmüller bis Klimt: Das Belvedere digital erleben

Sammlung online, Augmented Reality, Tausende Videos

Digital gibt es im Belvedere aber noch einiges mehr zu erleben. Nicht nur die berühmten Highlights seiner Sammlung, auch unbekannte Schätze lassen sich online finden und studieren. Rund die Hälfte der Sammlung steht digitalisiert zur Verfügung.

Per Handy-App gibt es acht weltbekannte Werke Egon Schieles aus der Schausammlung zu entdecken und mittels Augmented Reality neu

zu erleben. Darunter "Die Frau des Künstlers Edith Schiele", "Tod und Mädchen" oder die "Stadt am blauen Fluß II". Auf einer zusätzlichen digitalen Bildebene führt das Belvedere hinter die Geheimnisse der Kunstwerke. Die dazu benötigte App Artvive ist im Google Play Store oder im App Store von Apple gratis verfügbar. Einfach Bilder über die Belvedere-Website auf dem Desktop öffnen und per Handy und Artivive-App auf Entdeckungsreise gehen.

Das Ursula Blickle Video Archiv ist eines der wichtigsten Archive zur Videokunst mit Schwerpunkt auf den 1990er- und 2000er-Jahren. Das gesamte Archiv ermöglicht den Zugriff auf 2.600 Videos von nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern.

Die Veranstaltungsreihe "Gemeinsame Wagnisse" fragte 2019 im Belvedere 21 nach dem guten (Zusammen-)Leben. An vier Wochenenden tauschten sich KünstlerInnen, KulturarbeiterInnen, Interessierte und Professionelle zu folgenden Themen aus: „Das Gute Leben für alle“, „Queering the Museum“, „Warum wir alle Familie sind". Die Veranstaltungen sind allesamt digital verfügbar und können online nachgesehen werden.