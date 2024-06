„Voller Übertreibungen und tiefer Wahrheiten“

Der Kurier hat Stefan Jürgens, der in Reichenau bereits 2022 als Harras in Zuckmayers „Des Teufels General“ mit Regisseur Hermann Beil einen großen Erfolg gefeiert hat und nun den Doktor in „Der Ignorant und der Wahnsinnige“ gibt, zum Gespräch getroffen.

KURIER: Welche Herausforderungen haben Sie bei der Vorbereitung auf Ihre Rolle erlebt und was sagt ihnen am meisten zu?

Stefan Jürgens: Naja, zunächst einmal ist es schon eine Außergewöhnlichkeit, für eine Theaterrolle ein mehr oder weniger vollständiges Anatomiefachbuch auswendig zu lernen. Diese „Sezierkoloraturen“ dann auch dementsprechend theatralisch zu gestalten und zu nutzen, will sagen, eine Figur zu finden, ist die nächste Herausforderung.

Was steckt hinter der Figur des Doktors in Thomas Bernhards Stück „Der Ignorant“ und welche Emotionen oder Botschaften möchten oder können Sie mit Ihrem Porträt der Figur vermitteln?

Die grundsätzliche Kritik – man könnte auch sagen: die Abrechnung mit unserem etablierten Kulturbetrieb – ist sicher die stärkste Farbe des Stücks. Die persönlichen und strukturellen Deformationen, die Absurditäten, die dieser besagte Betrieb auch am laufenden Band produziert, beschrieben mit den Bernhard’schen Auswegslosigkeiten, ergeben herrliche groteske und komödiantische Momente. Die Figuren sind in jeder Hinsicht extrem. Ein Panoptikum voller Übertreibungen und gleichzeitiger tiefer Wahrheiten. Für mich ist es ein wunderbarer Spaß, mich mit diesen wunderbaren Kollegen daran abzuarbeiten.

Gibt es bestimmte Szenen oder Momente in der Aufführung, die für Sie persönlich besonders bedeutsam oder kraftvoll sind, und wenn ja, warum?

Wer die Texte von Thomas Bernhard kennt, weiß, dass es keine Leerstellen gibt. Jeder einzelne Satz will entdeckt, manchmal entschlüsselt und immer behauptet werden. Das gilt sicherlich für jeden relevanten Theatertext. Da es meine erste Theater-Arbeit mit einem Stück von Thomas Bernhard ist, ist es aber gerade eine ganz besondere, spannende Entdeckungsreise.