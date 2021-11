Tipps und Geschenkideen für die Weihnachtszeit

Briefeschreiben & bekommen

Gute Worte wollen Weile haben und anständiges Briefpapier will nicht mit Blödsinn, sondern mit dem Schönem, Wahren, Guten beschreiben werden. Schreibt man also seinen Freunden ab und zu Briefe auf gutem Papier, schenkt man auch sich selbst damit eine Weile Gedankenschwelgerei, in der man entdeckt, was man wirklich mitteilen möchte. Bei einer Tasse Kaffee, mit wertschätzender Vorsicht den schweren, zartweißen Umschlag zu öffnen und dann zu lesen „Liebe:r …,“, was gibt es zuhause schöneres zu tun? – Joel Souza Cabrera