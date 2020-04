Theater an der Wien: Der Oper begegnen

Das Theater an der Wien will Musiktheater nicht zuletzt auch jungen Menschen näherbringen. Derzeit können diese die Welt der Oper virtuell kennenlernen. Denn die beiden Vermittlungsschienen „Kinder an der Wien“ und „Jugend an der Wien“ sind jetzt mit einem vielfältigen Online-Angebot präsent.

Für Kinder ab fünf Jahren wurde die Kinderoper „Papagena jagt die Fledermaus“ interaktiv für zu Hause aufbereitet: Das gesamte Video der Produktion sowie Ratespiele, Tänze zum Mitmachen, Audiofiles und vieles mehr gibt es auf der Website. Nach und nach ergänzt das TaW sein Angebot um neue Infos, Spiele, Videos und kreative Anleitungen.