Studis empfehlen: Die besten Geschenkideen

Kulturgespräche In einer Welt, in der manche gar nichts haben, andere aus allen Nähten platzen und jeder den anderen am liebsten schwungvoll auf den Tisch klatschen möchte, schenke ich Ihnen etwas: den Tipp, mal aus Ihrer Komfortzone zu treten und nichts zu kaufen. Die Reaktion Ihres Gegenübers wird Sie überraschen. Wieder mal ordentlich streiten und philosophieren! Vielleicht finden Sie dabei einen grünen Zweig – für sich selbst, und für uns alle da draußen. Schenken Sie überfällige Gesprächskultur! Felix Maierl

© Felix Maierl

HoHo, das Phantom der Oper ist da! Was gibt es Schöneres, als einen festlichen Abend im Theater zu verbringen und danach bei einem warmen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt das gerade erlebte Spektakel Revue passieren zu lassen? Die perfekte Gelegenheit dazu bietet das berühmte Musical Das Phantom der Oper im Raimund Theater. Erleben Sie eine großartige musikalische Darbietung, beeindruckende Kostüme und tauchen Sie in eine magische Weihnachtsstimmung ein! Karten sind verfügbar über https://www.musicalvienna.at/en/theatres/raimund-theater. Annukka Hauber

Weihnachtstour durch Wien Seit kurzem haben die Wiener Weihnachtsmärkte offen. Also schnappt eure Liebsten und macht eine Tour durch die Wiener Märkte. Jede Menge Punsch, Spiralkartoffeln und auf jeden Fall witzige Zeit steht vor euch! Besonders empfehlenswert sind dabei die Märkte in Schönbrunn, am Rathausplatz, im Museumsquartier und am Riesenradplatz. Ob alle 14 an einem Tag und ein Loch im Geldbeutel, oder auf mehrere Touren aufgeteilt, bleibt euch überlassen, aber schöne Zeit wird dabei jeder haben. Katrina Grecka

© Katrina Grecka

365 Tage Kunst Ein ganzes Jahr über in beinahe jedes Museum für bildende Kunst gehen – ganz ohne Eintritt? Das ermöglicht eine Mitgliedschaft bei der Gesellschaft der Freunde der bildenden Künste. Diese macht sich hervorragend als Geschenk für kunstaffine Verwandte oder Freund*innen. Für nur 95€ im Jahr für Erwachsene haben sie gratis Zugang zu vielen Museen und werden zusätzlich zu anderen exklusiven Kulturreisen- und Ausflügen eingeladen. Die Mitgliedschaft kann einfach online über eine App oder postalisch bestellt werden. Alba Maria Cruz

Fest der Kerzen Zu Weihnachten dieses Jahr etwas ganz Besonderes schenken?– Mit dem Candlelight-Gutschein schenken Sie einzigartige, multisensorische Erlebnisse für groß und klein. Zur Auswahl steht Ihnen dabei alles von klassischer Musik über Filmmusik, bis hin zu den zeitgenössischen Interpretationen der Top Hits von Queen und ABBA. Genießen Sie Live Musik bei Kerzenschein in den bedeutendsten Kulturstätten Wiens – beispielsweise dem Musensaal der Albertina. Infos beim Veranstalter Fever: hello@feverup.com Lisa Stöckl

© Classic Sound Vienna, Albertina

Ho, Ho, Horror Sebastian Fitzek sorgt mit seinem neuen Psychothriller „Das Kalendermädchen“ für Spannung unter dem Weihnachtsbaum. Die Geschichte dreht sich um eine mysteriöse Serie von Morden, die im Zusammenhang mit einem alten Adventskalender stehen – hinter jedem Türchen steckt ein schockierendes Geheimnis. Fitzek liefert mit raffinierten Wendungen und hohem Nervenkitzel erneut einen Thriller, der sich kaum aus der Hand legen lässt. Erschienen im Droemer Knaur Verlag, ist dieses Buch ein ideales Geschenk für Thriller-Fans zur düsteren Jahreszeit. Annelena Flick

© Droemer Knaur Verlag

Kultur nonstop Der Duft von frisch gebackenem Popcorn, ausgeschaltete Handys, ein abgedunkelter Raum voller erwartungsfroher Menschen: Kino, das ist Kultur. Leider geht mit der großen Leinwand häufig ein hoher Ticketpreis einher. Neben der Option, durch das Reinschmuggeln von Snacks Geld zu sparen (keine Handlungsempfehlung), gibt es noch die Möglichkeit des nonstop Kinoabos. Im Stile einer Flatrate wird hier monatlich bzw. jährlich ein Betrag gezahlt, im Gegenzug können Vorführungen der teilnehmen Kinos unbegrenzt besucht werden. Simon Schmidt

© Pixabay/Igor Ovsyannykov

23 verwobene Leben Kennen Sie das? Sie sitzen in der Straßenbahn, schauen aus dem Fenster und sehen andere Menschen vorbeiziehen. Andere Menschen mit anderen Zielen, anderen Gedanken, anderen Vergangenheiten, einem anderen Leben. Vielleicht so anders als Ihr eigenes Leben, dass Sie sich das nicht einmal vorstellen könnten. 23 Leben behandelt 23 Menschen, deren unabhängige Leben sich in einem kurzen Moment überschneiden und verweben. Ein Roman von P.C. Haller, den Sie nicht so schnell vergessen können! Emma Praetorius

© korkeng

Weihnachtsmusical in Mödling Griesgram Scrooge wird wieder von den Weihnachtsgeistern heimgesucht! Der Musical-Verein teatro bringt bereits zum neunten Mal die bekannte Erzählung von Charles Dickens in die Stadtgalerie Mödling und erstmals auch ins Wiener GLOBE. Unter der Leitung von Indendant Norberto Bertassi und Regisseur Norbert Holoubek verzaubert das 24köpfige Ensemble das Publikum mit eigenen Songs und beeindruckenden Choreografien. Preise und Termine finden Sie auf der Website: https://www.teatro.at/winterproduktion Julia Schmid

© Helmut Rasinger

Spannung zum Verschenken Um einen Mord zu lösen, muss man wie ein Mörder denken. In The Naturals löst die 17-jährige Cassie Hobbes knifflige Kriminalfälle. Dabei wird sie nicht nur von Serienmördern heimgesucht. Eine düstere Vergangenheit, neue Freundschaften und Romanzen stellen sie vor Herausforderungen. Die Autorin Jennifer Lynn Barnes überzeugt mit spannenden Charakteren und überraschenden Plottwists. Nichts und niemand ist so wie es scheint. Die perfekte Buchreihe für Fans von Criminal Minds. Elodie Ahn

© ElodieAhn

Traditionelles Stricken Ein Weihnachtsgeschenk mit nostalgischem Charme und kulturellem Hintergrund: Stricken erlebt eine Renaissance! Dieses traditionelle Handwerk ist mehr als eine Technik, die viele von ihren Großmüttern gelernt haben – es ist auch eine Form des Ausdrucks und der Entspannung. Warum nicht dieses Jahr ein hochwertiges Strickset verschenken? Perfekt für Einsteiger und erfahrene Stricker. Falls Sie kein Geschäft in der Nähe haben, dass Stricksachen, Wolle und Handarbeitszubehör verkauft, probieren Sie doch Online-Anbieter wie „die-strickerin.at“. Dort können Sie sich auch noch an kreativen Designs inspirieren lassen! Martin Astleitner

© Martin Astleitner

Museum all-year-long Nicht nur als Mitglied Gesellschaft der Freunde bildender Künste: Mit der Bundesmuseum Card schenken sie ein ganzes Jahr voller kultureller Erlebnisse. Die Karte gewährt den Zugang zu allen Bundesmuseen in Österreich, darunter das Kunsthistorische Museum Wien, das Naturhistorische Museum, das Belvedere, das Mumok (Museum Moderner Kunst) und viele weitere renommierte Institutionen. Ob klassische Kunstwerke, oder zeitgenössische Installationen – die Auswahl ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack etwas. Also egal ob jung oder alt es findet sich sicher genügend Kulturspaß. Ein Geschenk was wesentlich mehr bietet als etwaiger Krimskrams. – Für 99€ auch wirklich erschwinglich. Erhältlich Online oder an den Kassen der Bundesmuseen und österreichischen Nationalbibliothek. Marco Knes

© Bild generiert mit ChatGPT (DALL E)

Schmuckstücke zu Weihnachten Für Bücherliebhaber empfiehlt es sich, an Weihnachten einen Blick auf die Schmuckausgabe des Verlags Coppenrath zu werfen. Die Kollektion lässt zahlreiche Klassiker der Literatur mit ihrem aufwändig gestalteten Design und zusätzlichen Extras für Fans in einem neuen Licht strahlen. Durch die große Auswahl an Büchern ist auch für jeden etwas dabei. Eine persönliche Empfehlung: Die Schmuckausgabe „Little Women“ von Louisa May Alcott und „Northanger Abbey“ von Jane Austen. Antonia Moritz

© Antonia Moritz

Action unterm Weihnachtsbaum Die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 setzt neue Maßstäbe im Storytelling und bietet ein intensives, filmreifes Erlebnis. Spieler tauchen in eine packende Geschichte voller Wendungen ein, die an ikonische Orte rund um den Globus führt und durch tiefgründige Charaktere besticht. Die Kombination aus cineastischer Inszenierung und emotionalen Entscheidungen sorgt für eine einzigartige Atmosphäre, die lange in Erinnerung bleibt. Wer eine fesselnde Story und intensive Solo-Missionen liebt, findet in Black Ops 6 eine der besten Kampagnen der Reihe. Fischer Darwin

© Actvision

Fäden der Freude Wer zu Weihnachten etwas Besonderes sucht, findet im Atelier Fleck die perfekte Erfahrung: Tufting, eine faszinierende Form der Textilkunst. In fünf Stunden voller Kreativität, Anleitung und Inspiration erschaffen TeilnehmerInnen ihren eigenen handgefertigten Teppich. Leicht zu erlernen und doch beeindruckend! Das Tuften bietet eine entspannende, meditative Auszeit und Raum für künstlerischen Ausdruck. Ein solches Unikat wird zum Highlight in jedem Zuhause. Mehr Infos und Geschenkgutscheine finden Sie unter: https://www.atelierfleck.com/tufting. Lassen Sie Kreativität zum Geschenk werden! Sofiia Ostapchuk

Vog-es doch nochmal! Weihnachten naht und was könnte festlicher sein als Kay Voges letzte Spielzeit am Volkstheater zu feiern? Das „I love Music“ Abo bietet drei Stücke mit musikalischer Untermalung – Konzert und Theater, quasi two-in-one. Das braucht Theater! Für all jene, die es gerne ur-sprünglicher halten, gibt es mit dem „Made in Vienna“-Abo drei Stücke nach Schnitzler, Strauss und Jelinek. Lassen Sie ihre Liebsten die Voges Ära des Volkstheaters noch miterleben und schenken Sie ein Abo, das bestimmt unvergessen bleibt. Emma Rüdisser

1000Things Erlebnisse schenken Ihre Liebsten lieben es neue Orte zu entdecken? Sie kennen einen in Wien neu Zugezogenen und wollen die Eingewöhnungsphase erleichtern? Dann könnte das Erlebnisbuch von 1000things genau das richtige Geschenk sein! 23 Bezirkstouren, Erlebnistipps von Töpfern über Silent-Disco und die coolsten Restaurants und Cafés: Hier ist für jeden was dabei. Und das Beste daran? Das Buch beinhaltet auch 36 Gutscheine, im Wert von 750€! Erworben werden kann es auf der Website, sowie auf Bestellung in jeder Buchhandlung. Emma Rüdisser

Verrückt schöne Weihnachten Die beiden Kultkomödien „Single Bells“ (1997) und „O Palmenbaum“ (2000) des Regisseurs Xaver Schwarzenberger sind ein Festtagsspaß der besonderen Art und bringen den einzigartigen österreichischen Humor direkt ins Wohnzimmer! Mit satirischem Charme zeigen die beiden Filme die chaotischen Seiten des Weihnachtsfests, von Familienkonflikten bis zu ungeplanten Wendungen – perfekt für alle, die sich eine fröhliche Auszeit vom Feiertagstrubel gönnen wollen. Erhältlich sind die Filme online, oder in der Buchhandlung/Filmhandlung des Vertrauens. Elena Schöllbauer

Magisches Comeback von The Cure – „Songs of a Lost World“ Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Musikliebhaber: The Cure kehren nach 16 Jahren mit ihrem neuen Album Songs of a Lost World (2024) zurück. Mit einer Mischung aus düsterem Post-Punk, melancholischem Gothic Rock und atmosphärischem New Wave entführen Robert Smith und seine Band die Fans in eine emotionale Klangwelt. Der Song „And Nothing Is Forever“ fängt meisterhaft die bittersüße, nostalgische Stimmung des Albums ein. Ein Muss für alle Fans von tiefgründiger Musik und melancholischen Klängen. Erhältlich als CD, Vinyl und digital. Thomas Williams

© Universal Music

Kunst trifft Umwelt Mit der Jahreskarte des Kunst Haus Wien verschenken Sie ein Jahr voller Kunst und neuen Perspektiven! Entdecken Sie Friedensreich Hundertwassers visionäre Architektur und Werke an der Schnittstelle von Kunst und Ökologie sowie wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Künstler: innen. Als Wiens erstes grünes Museum geht das Kunst Haus Wien neue Wege, indem es Kreativität mit Umweltbewusstsein verbindet. Ein ideales Geschenk für alle, die Kunst und Umweltthemen auf innovative Weise erleben möchten! Mehr Informationen zur Jahreskarte des Kunst Haus Wien für 29,- Euro finden Sie unter: https://quicket.wien-ticket.at/shop/wtoskhw/de/145 Valerie Roither

© Kunst Haus Wien

Jolanthe und der Nussknacker

Verknüpfen Sie die Magie der Weihnachtszeit mit einem kulturellen Highlight: „Jolanthe und der Nussknacker“ in der Volksoper Wien. Diese fantasievolle Neudeutung zweier Meisterwerke Tschaikowskis verbindet Tanz und Gesang zu einer poetischen Familienvorstellung für Jung und Alt. Erleben Sie, wie Jolanthe, die blinde Prinzessin, und der Nussknacker-Prinz ihre magischen Welten vereinen – ein Abend voller Märchen, Musik und Traumreisen, perfekt für die winterliche Festzeit. Johanna Berger

© Bild generiert mit ChatGPT