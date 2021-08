Sprachsalz Literaturtage live und im Netz: digitale Vielsprachigkeit

Um die Vielsprachigkeit der Literatur live erlebbar zu machen, werden die 19. Sprachsalz Literaturtage zum digitalen und interaktiven Festival bei freiem Eintritt. Freuen kann man sich auf Michael Chabon und Ayelet Waldman, Nicolas Mahler, Yoko Ogawa, Jon Fosse, Camille Kouchner, Scott McClanahan, Jenny Ofill, Hari Kunzru, Ned Beauman, Raffaella Romagnolo, Ariela Sarbacher, Hanno Millesi und Peter Hein.



Der Samstagnachmittag (10. September) bietet ein Online-Kinderprogramm. Die moderierten Lesungen und Gespräche werden via Livestream auf YouTube übertragen. Die Autor:innen lesen an ihren Wohn- und Arbeitsorten, Schauspieler:innen im Festivalzentrum im Parkhotel Hall in Tirol aus deren Übersetzungen. Das Publikum hat die Möglichkeit sich via Chat einbringen.



Ein detailliertes Programm finden Sie hier.