Schloss Hof: Virtuell durch die Barockgärten spazieren

Vom Gutshof sind es nur ein paar Schritte bis in den Prinz-Eugen-Saal. Vom Garten bei der Orangerie bis zum Schloss, in dem man sich im Billardzimmer, im Festsaal oder in der prunkvollen Sala Terrena umsehen kann, sind es nur ein paar Klicks mehr.

Schloss Hof hat aktuell zwar geschlossen, aber virtuell können Besucherinnen und Besucher weiterhin in die faszinierende Welt des Barock eintauchen und sich von der Schönheit von Prinz Eugens Landsitz im Marchfeld berühren lassen.

Auf der virtuellen Tour, die über die Website von Schloss Hof zugänglich ist, kann man das prachtvolle Schloss mit seinen einzigartigen Barockgärten und dem idyllischen Gutshof mit seiner Tier- und Pflanzenwelt von zuhause aus erkunden – Vogelgezwitscher und barocke Musik inklusive.