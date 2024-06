Querschnitt durch die österreichische Dramatik

Die Regie führt Hermann Beil. Er gilt als Bernhard-Kenner und hat zahlreiche Uraufführungen Thomas Bernhards begleitet. Seine persönlichen Begegnungen mit dem Autor fasst Herman Beil im Reichenau Podcast so zusammen: „Er hatte einen Sinn für einfache Menschen und große Anteilnahme daran, wie es den Menschen geht. Das ist für mich das Fundament für seine Stücke.“ In der Auseinandersetzung mit dem Werk ist Hermann Beil, der selbst bei der Uraufführung in Salzburg anwesend war, überzeugt. „Was wir immer wieder erleben, ist, wie unterschiedliche Theatertexte in der jeweiligen Zeit wirken können. Es gibt eine Lust der Zuschauer zu sehen, welche Wirkung das Stück heute hat.“

Bernhard schrieb seine Stücke ohne Interpunktion. Für Hermann Beil öffnet sich hier viel Raum für großes Gefühl und Leidenschaft vor allem für die Schauspielerinnen und Schauspieler, denn „Thomas Bernhard ist ein Autor, der für Schauspielerinnen und Schauspieler schreibt“. In Reichenau ist diese Aufgabe bestens anvertraut.