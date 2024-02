Österreichpremiere von "DER ZOPF" im Filmcasino Wien

Smita aus Indien träumt davon, dass ihre Tochter Lalita in die Schule gehen und so dem Elend, in dem sie als „Unberührbare“ leben muss, entkommen kann. Die Italienerin Giulia arbeitet in der Perückenwerkstatt ihres Vaters. Als sie den Betrieb nach einem Unfall ihres Vaters übernehmen muss, stellt sie fest, dass das Familienunternehmen hoch verschuldet ist. Und der renommierten Anwältin Sarah aus Kanada winkt eine große Beförderung, als sie erfährt, dass sie schwer krank ist. Drei Leben, drei Frauen, drei Kontinente – und drei Schicksale, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Obwohl sich Smita, Giulia und Sarah nie begegnet sind, sind ihre Leben doch auf bewegende Weise miteinander verflochten.

Der Bestseller-Roman von Multitalent Laetitia Colombani berührte bereits 5 Millionen LeserInnen. Am 27.2. feierte die emotional packende Verfilmung Österreichpremiere im Filmcasino Wien.