NÖ Frauenlauf 2024 schlägt eigene Rekorde!

Sport trifft auf Solidarität

Der NÖ Frauenlauf ist nicht nur das größte Sportevent für Frauen in Niederösterreich, sondern ein genereller Fixpunkt im Eventkalender von St. Pölten. Jahr für Jahr lockt der Lauf Sportbegeisterte an, die für den guten Zweck an den Start gehen. Durch ihre Teilnahme unterstützen die Läuferinnen die NÖ Krebshilfe, die Krebspatienten und deren Familien in schweren Zeiten zur Seite steht. Auch die Stammzellspendeinitiative des Roten Kreuzes profitiert von den Spendengeldern – ein wichtiger Beitrag zur Rettung von Leben. Vor Ort konnten sich die Teilnehmerinnen sogar direkt als Stammzellspenderinnen registrieren lassen!

Drei Distanzen, ein Ziel

Ob 9,8 km, 5,2 km oder 2,5 km – beim NÖ Frauenlauf war für jede Läuferin die passende Distanz dabei. Auch die Nordic Walkerinnen kamen mit der 5,2 km Strecke voll auf ihre Kosten. Für die Jüngsten stand ebenfalls ein Highlight auf dem Programm: Mädchen der Jahrgänge 2009-2014 liefen eine 1.000 Meter-Runde um die NV Arena, während die Kleinsten (Jahrgang 2015 und jünger) auf 500 Metern ihre Energie unter Beweis stellten – und hier durften auch die Burschen mitmischen!